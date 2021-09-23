UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В российском модуле "Заря" на МКС очередные проблемы: выявили завышенные показатели плесени

Автор: Сергей Пышкин

В одной из зон российского модуля "Заря" обнаружили плесень, уровень которой превышает допустимые показатели. Исследователи провели отборы и сделали фотографии, которые были переданы на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Об очередной проблеме на модуле "Заря" сообщили специалисты медико-биологических проблем Российской академии наук и Центра подготовки космонавтов в своей статье, которая получила название "Медицинские аспекты обеспечения безопасности полета экипажа МКС-64".

Отмечается, что в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.

"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель", - сообщается в статье.

Сейчас известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый - 100 на кубический метр воздуха.

Исследователи взяли микробиологические отборы, сфотографировали и направили кадры на Землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМКС