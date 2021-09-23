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В російському модулі "Зоря" на МКС чергові проблеми: виявили завищені показники плісняви

Автор: Сергій Пишкін

В одній із зон російського модуля "Зоря" виявили плісняву, рівень якої перевищує допустимі показники. Дослідники провели відбори та зробили фотографії, що були передані на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Про чергову проблему на модулі "Зоря" повідомили фахівці медико-біологічних проблем Російської академії наук і Центру підготовки космонавтів у своїй статті, що отримала назву "Медичні аспекти забезпечення безпеки польоту екіпажу МКС-64".

Зазначається, що в одній із зон модуля виявили фрагменти пліснявих грибів.

"Зміст фрагментів цвілевих грибів в повітряному середовищі перевищував нормативний показник", - повідомляється в статті.

Наразі відомо, що показник становить 110 колонієутворюючих (КУО) одиниць й перевищує на 10 одиниць допустимий - 100 на кубічний метр повітря.

Дослідники взяли мікробіологічні відбори, сфотографували та направили кадри на Землю.

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