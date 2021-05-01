UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Российского посла вызвали в МИД Швеции

Автор: Артур Родивилов

Россия после ограничений Евросоюза для 6 россиян закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест.

Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства, передает DW.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.

МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".

Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.

Латвия, двое чиновников которой также оказались под санкциями России, назвала решение российского МИДа давлением из-за языковой политики, которую ведет Рига.

В украинском МИД поддержали тех, кто оказался в российском санкционном списке. Введение ограничений в Украине назвали гибридной агрессией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШвецияСанкции