Российского посла вызвали в МИД Швеции

Россия после ограничений Евросоюза для 6 россиян закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест.
Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.
МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".
Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.
Латвия, двое чиновников которой также оказались под санкциями России, назвала решение российского МИДа давлением из-за языковой политики, которую ведет Рига.
В украинском МИД поддержали тех, кто оказался в российском санкционном списке. Введение ограничений в Украине назвали гибридной агрессией.