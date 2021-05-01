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Российского посла вызвали в МИД Швеции

Новина українською → Стокгольм, Суббота 01 мая 2021 23:24
Российского посла вызвали в МИД Швеции Фото: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за ответа Москвы на санкции ЕС (commons.wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия после ограничений Евросоюза для 6 россиян закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком". МИД Швеции выражает протест.

Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства, передает DW.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС.

МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".

Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционном списке оказались глава Европарламента Давид Сассоли и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.

Латвия, двое чиновников которой также оказались под санкциями России, назвала решение российского МИДа давлением из-за языковой политики, которую ведет Рига.

В украинском МИД поддержали тех, кто оказался в российском санкционном списке. Введение ограничений в Украине назвали гибридной агрессией.

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