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Російського посла викликали в МЗС Швеції

Новость на русском → Стокгольм, Субота 01 травня 2021 23:24
Російського посла викликали в МЗС Швеції Фото: МЗС Швеції викликало посла РФ через відповідь Москви на санкції ЄС (commons.wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія після обмежень Євросоюзу для 6 росіян закрила в'їзд 8 громадянам ЄС, включаючи главу шведської лабораторії, що підтвердила отруєння Навального "Новачком". МЗС Швеції висловлює протест.

Про це повідомив представник зовнішньополітичного відомства, передає DW.

Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла з метою висловити протест проти закриття в'їзду в РФ ряду громадян ЄС.

МЗС Швеції називає заходи Москви, введені у відповідь на санкції ЄС, "довільними, юридично невизначеними", а також "вираженням політичних мотивів".

Нагадаємо, вчора Росія оголосила про санкції проти 8 представників Європейського союзу. У списку санкцій опинилися глава Європарламенту Давид Сассолі і член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер.

Латвія, двоє чиновників якої також опинилися під санкціями Росії, назвала рішення російського МЗС тиском через мовну політику, яку веде Рига.

В українському МЗС підтримали тих, хто опинився в російському списку санкцій. Введення обмежень в Україні назвали гібридною агресією.

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