Російського посла викликали в МЗС Швеції
Росія після обмежень Євросоюзу для 6 росіян закрила в'їзд 8 громадянам ЄС, включаючи главу шведської лабораторії, що підтвердила отруєння Навального "Новачком". МЗС Швеції висловлює протест.
Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла з метою висловити протест проти закриття в'їзду в РФ ряду громадян ЄС.
МЗС Швеції називає заходи Москви, введені у відповідь на санкції ЄС, "довільними, юридично невизначеними", а також "вираженням політичних мотивів".
Нагадаємо, вчора Росія оголосила про санкції проти 8 представників Європейського союзу. У списку санкцій опинилися глава Європарламенту Давид Сассолі і член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер.
Латвія, двоє чиновників якої також опинилися під санкціями Росії, назвала рішення російського МЗС тиском через мовну політику, яку веде Рига.
В українському МЗС підтримали тих, хто опинився в російському списку санкцій. Введення обмежень в Україні назвали гібридною агресією.