Российское судно направили в воды Германии для достройки "Северного потока-2"
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло воды Дании, где строило газопровод "Северный поток-2". Теперь оно будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство РИА Новости.
"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - цитирует агентство сообщение пресс-службы Nord Stream 2 AG (оператор проекта).
По данным глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, "Академик Черский" покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля. Сейчас судно находится в исключительной экономической зоне Германии. При этом судно "Фортуна" остается на данный момент в датских водах.
Напомним, в апреле российское судно "Академик Черский" начало укладку труб для газопровода "Северный поток-2" в водах Дании.
Судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна - Jascon-18. В 2015 году судно куплено структурами "Газпрома" за 1 млрд долларов и переименовано.