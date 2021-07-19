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Російське судно направили у води Німеччини для добудови " Північного потоку-2"

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Понеділок 19 липня 2021 11:21
Російське судно направили у води Німеччини для добудови " Північного потоку-2" Фото: "Академік Черський" прийшов до Німеччини (gasandmoney.ru)
Автор: Олександр Білоус

Російське судно-трубоукладач" академік Черський "покинуло води Данії, де будувало газопровід "Північний потік-2". Тепер воно укладатиме 2,6-кілометрову ділянку другої нитки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство РИА Новости.

"Трубоукладальне судно "Академік Черський" укладе 2,6-кілометрову ділянку другої нитки трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Всі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів", - цитує агентство повідомлення прес-служби Nord Stream 2 AG (оператор проекту).

За даними глобальної системи позиціонування суден MarrineTraffic, "Академік Черський" залишив води Данії в ніч з 18 на 19 липня. Зараз судно знаходиться у винятковій економічній зоні Німеччини. При цьому судно "Фортуна" залишається на даний момент в данських водах.

Нагадаємо, у квітні російське судно "Академік Черський" почало укладання труб для газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії.

Судно "Академік Черський" було закладено у 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна-Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

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Північний потік-2
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