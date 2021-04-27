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Российское судно "Академик Черский" начало укладку "Северного потока-2"

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 10:57
Российское судно "Академик Черский" начало укладку "Северного потока-2" Фото: Москва решила задействовать судно "Академик Черский" на укладке "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: Александр Белоус

Российское судно "Академик Черский" начало укладку труб для газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Баржа "Фортуна" также продолжает трубоукладку.

Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями",- говорится в сообщении.

Ранее "Академик Черский" несколько раз приближался к месту строительства трубопровода, однако затем уходил в российские воды.

Судно "Академик Черский" было заложено в 2007 году на верфи в Китае, достроено в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна - Jascon-18. В 2015 году судно куплено структурами "Газпрома" за 1 млрд долларов и переименовано.

Отметим, Минюст США утвердил два пакета новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотя некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

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