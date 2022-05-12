UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российское стратегическое поражение очевидно всем в мире, - Зеленский о вражеских обстрелах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация в войне против Украины потерпела стратегическое поражение и не может достичь военного успеха, поэтому продолжает "огрызаться" ракетными ударами и обстрелами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Президент отметил, что этой ночью войска РФ нанесли удар по Черниговской области, ударив по школам. Также оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области, били по Запорожской области, по городам и селам Донбасса.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что задача Украины - бороться до достижения своих целей в этой войне.

"Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", - сказал он.

Видео: Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах и стратегическом поражении Кремля

Ранее сообщалось, что 12 мая РФ нанесла массовый удар по Полтавской области, выпустив 12 ракет по Кременчугу.

Также мы писали, что в результате ночного авиаудара РФ 12 мая по Новгород-Северскому в Черниговской области погибли три человека, более 10 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины