Российское стратегическое поражение очевидно всем в мире, - Зеленский о вражеских обстрелах

Президент отметил, что этой ночью войска РФ нанесли удар по Черниговской области, ударив по школам. Также оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области, били по Запорожской области, по городам и селам Донбасса.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что задача Украины - бороться до достижения своих целей в этой войне.

"Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", - сказал он.

Видео: Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах и стратегическом поражении Кремля