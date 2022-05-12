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Російська стратегічна поразка очевидна всім у світі, - Зеленський про ворожі обстріли

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російська Федерація у війні проти України зазнала стратегічної поразки і не може досягти військового успіху, тому продовжує "огризатися" ракетними ударами та обстрілами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Президент зазначив, що цієї ночі війська РФ завдали удару по Чернігівській області, вдаривши по школах. Також окупанти обстріляли нафтопереробний завод в Кременчуці в Полтавській області, били по Запорізькій області, по містах і селах Донбасу.

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", - сказав Зеленський.

Глава держави наголошує, що завдання України - боротися до досягнення своїх цілей у цій війні.

"Звільнити нашу землю, наших людей і надійно забезпечити нашу безпеку", - сказав він.

Відео: Володимир Зеленський висловився про російські обстріли і стратегічну поразку Кремля

Раніше повідомлялося, що 12 травня РФ завдала масового удару по Полтавській області, випустивши 12 ракет по Кременчуку.

Також ми писали, що в результаті нічного авіаудару 12 травня по Новгород-Сіверському в Чернігівській області загинули троє людей, понад 10 поранені.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України