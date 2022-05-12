Російська стратегічна поразка очевидна всім у світі, - Зеленський про ворожі обстріли

Президент зазначив, що цієї ночі війська РФ завдали удару по Чернігівській області, вдаривши по школах. Також окупанти обстріляли нафтопереробний завод в Кременчуці в Полтавській області, били по Запорізькій області, по містах і селах Донбасу.

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", - сказав Зеленський.

Глава держави наголошує, що завдання України - боротися до досягнення своїх цілей у цій війні.

"Звільнити нашу землю, наших людей і надійно забезпечити нашу безпеку", - сказав він.

Відео: Володимир Зеленський висловився про російські обстріли і стратегічну поразку Кремля