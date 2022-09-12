ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российское подразделение Google объявили банкротом

Новина українською →
Москва, Понедельник 12 сентября 2022 17:48
Российское подразделение Google объявили банкротом Фото: Google в России объявили банкротом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Московский суд в понедельник, 12 сентября, принял заявление о банкротстве российской дочерней компании Google и начал процедуру банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российское подразделение Alphabet было вынуждено объявить о банкротстве после того, как власти арестовали его банковский счет, лишив возможности платить сотрудникам и поставщикам. Бесплатные сервисы компании в России, включая видеохостинг YouTube, продолжают функционировать.

Ранее сообщалось, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

Ранее мы писали, что в июне текущего года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории. Получала 46 млн запросов в секунду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Российская Федерация
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян