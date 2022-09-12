Российское подразделение Google объявили банкротом

Московский суд в понедельник, 12 сентября, принял заявление о банкротстве российской дочерней компании Google и начал процедуру банкротства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Российское подразделение Alphabet было вынуждено объявить о банкротстве после того, как власти арестовали его банковский счет, лишив возможности платить сотрудникам и поставщикам. Бесплатные сервисы компании в России, включая видеохостинг YouTube, продолжают функционировать.

Ранее сообщалось, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

Ранее мы писали, что в июне текущего года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории. Получала 46 млн запросов в секунду.

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