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Російський підрозділ Google оголосили банкрутом

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Москва, Понеділок 12 вересня 2022 17:48
Російський підрозділ Google оголосили банкрутом Фото: Google в Росії оголосили банкрутом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Московський суд у понеділок, 12 вересня, прийняв заяву про банкрутство російської дочірньої компанії Google і почав процедуру банкрутства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський підрозділ Alphabet був змушений оголосити про банкрутство після того, як влада заарештувала його банківський рахунок, позбавивши можливості платити співробітникам і постачальникам. Безкоштовні сервіси компанії в Росії, включаючи відеохостинг YouTube, продовжують функціонувати.

Раніше повідомлялося, що Google в ЄС запустила кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України. Рекламна кампанія заснована на дослідженнях психологів двох британських університетів.

Раніше ми писали, що в червні поточного року пошукова система Google зіткнулася з наймасштабнішою DDoS-атакою в історії. Отримувала 46 млн запитів в секунду.

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