Google в ЕС запускает кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины

Компания Jigsaw, которая является "дочкой" Google, на следующей неделе запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов. Ученые из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные видеоролики, предназначенные для «прививки» людей от вредоносного контента в социальных сетях.

"Мы думаем об этом как о пилотном эксперименте, поэтому нет абсолютно никаких причин, по которым этот подход нельзя было бы масштабировать на другие страны", - сказала в интервью Бет Голдберг, руководитель отдела исследований Jigsaw.

Ролики, которые будут размещаться на видеоплатформе YouTube, призваны помочь людям идентифицировать эмоциональные манипуляции и фейки в заголовках новостей. Кампания продлится один месяц.