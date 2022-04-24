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Російський наступ на Донбасі триватиме два-три тижні, - Арестович

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 14:43
Російський наступ на Донбасі триватиме два-три тижні, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Юлія Бойко

Російський наступ на Донбасі може тривати протягом двох-трьох тижнів з моменту його початку. Тому що у супротивника незабаром закінчаться резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

За його словами, швидше за все, повністю західний пакет військової допомоги на фронті опиниться пізніше, ніж закінчиться наступ на Донбасі.

"Тому що його доставка і освоєння вимагають певного часу, а битва - це максимум два-три тижні від її початку. Звичайно, перша частина пакету встигне приїхати і зіграти свою роль. Але через два-три тижні закінчиться цей наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нічим наступати", - зазначив Арестович.

Він пояснив свій прогноз темпами війни, кількістю витрачених боєприпасів і втрат.

"Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен мінімум місяць, а то й два. За цей час багато чого станеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ сильно зміцняться за цей час", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович говорив, що Росія хоче згорнути військову кампанію в Україні після захоплення Донецької та Луганської областей.

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