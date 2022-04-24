Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия намерена свернуть военную кампанию в Украине после полного захвата Донецкой и Луганской областей. И вернуться к мирным переговорам для снятия санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Медуза ".

По его словам, нынешнее российское наступление на Донбассе продвигается не так, как ожидали в Москве, поскольку оккупантам противостоят "злые и мотивированные" самые боеспособные украинские подразделения.

"(Операция на Изюмском направлении, - ред.) объяснялась чисто политическим решением - выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь (после провала изначального плана) - заявить, что это победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых - снять санкции", - добавил Арестович.