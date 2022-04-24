ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, - Арестович

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 13:12
Россия хочет свернуть военную кампанию после захвата Донбасса, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия намерена свернуть военную кампанию в Украине после полного захвата Донецкой и Луганской областей. И вернуться к мирным переговорам для снятия санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Медуза".

По его словам, нынешнее российское наступление на Донбассе продвигается не так, как ожидали в Москве, поскольку оккупантам противостоят "злые и мотивированные" самые боеспособные украинские подразделения.

"(Операция на Изюмском направлении, - ред.) объяснялась чисто политическим решением - выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь (после провала изначального плана) - заявить, что это победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых - снять санкции", - добавил Арестович.

Напомним, ранее британская разведка заявила, что Вооруженные силы Украины успешно отражают российское наступление на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Офис президента Война России против Украины
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает