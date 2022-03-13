"Российско-советская традиция": посол ЕС о намерении Кремля создать "ХНР"

"Нужно внимательно следить за Херсоном. Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что-вполне соответствуют российско-советской столетней традиции создания якобы "политических" фактов, чтобы получить якобы "юридическую" основу для последующей агрессии или разделения страны", - написал дипломат.

Напомним, недавно стало известно, РФ начала подготовку по проведению "референдума" и пытается заручиться поддержкой Херсонского облсовета.

В свою очередь президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытку оккупантов создать в Херсонской области псевдореспублику "ХНР". Глава государства предупредил коллаборантов о последствиях.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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