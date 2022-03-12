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Оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики"

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Суббота 12 марта 2022 15:13
Оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики" Фото: оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики". Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу общественного деятеля Сергея Хлани.

"Оккупанты звонят депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"!",- пишет Хлань.

Хлань призывает депутатов не сотрудничать с оккупантами, чтобы не войти в историю как предатели Украины.

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