Оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики"
Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики". Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу общественного деятеля Сергея Хлани.
"Оккупанты звонят депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"!",- пишет Хлань.
Хлань призывает депутатов не сотрудничать с оккупантами, чтобы не войти в историю как предатели Украины.
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