RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про намір Кремля утворити "ХНР"

Автор: Марія Кучерявець

У ЄС прокоментували наміри Кремля створити в Херсоні так звану "ХНР". Там заявили, що ці намагання цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса в Twitter.

"Потрібно уважно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" або будь-що цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції створення нібито "політичних" фактів, щоб отримати нібито "юридичну" основу для подальшої агресії або поділу країни", - написав дипломат.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України