"Російсько-радянська традиція": посол ЄС про намір Кремля утворити "ХНР"

У ЄС прокоментували наміри Кремля створити в Херсоні так звану "ХНР". Там заявили, що ці намагання цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса в Twitter.
"Потрібно уважно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" або будь-що цілком відповідають російсько-радянській сторічній традиції створення нібито "політичних" фактів, щоб отримати нібито "юридичну" основу для подальшої агресії або поділу країни", - написав дипломат.
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