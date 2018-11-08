Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине

Фото: ВТБ (РБК-Украина)

ВТБ Банк хотел бы просто уйти из Украины, но сперва должен заплатить вкладчикам

Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - сказа он журналистам.

В то же время Пьянов утверждает, что не может этого сделать из-за обеспечения по решению суда в Гааге. "Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает", - сказал Пьянов.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, которые имели активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Как сообщало РБК-Украина, в начале ноября АО "ВТБ Банк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине.

Национальный банк Украины в начале ноября отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у АО "БМ Банк" (принадлежит российскому ВТБ) и исключил этот банк из государственного реестра банков.