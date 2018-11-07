НБУ отозвал лицензию у небольшого российского банка

Фото: БМ Банк (РБК-Украина)

"БМ Банк" принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у АО "БМ Банк" и исключил этот банк из государственного реестра банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

По данным центробанка, АО "БМ Банк" - шестой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица. Ранее Национальный банк уже отозвал лицензии у ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".

Отметим, что АО "БМ Банк" - дочерний банк российского государственного банка ВТБ. В начале ноября АО "ВТБ Банк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине. В НБУ объяснили это решениями судов.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в в связи с заявлением об обеспечении иска бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, которые имели активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.