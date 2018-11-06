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У НБУ прокоментували проблеми "дочки" російського банку ВТБ в Україні

Новини » Фінанси    06.11.2018 - 10:20
Фото: ВТБ Банк (РБК-Україна)
Фото: ВТБ Банк (РБК-Україна)

"ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття коштів через рішення судів

Національний банку України прокоментував проблеми з ліквідністю в АТ "ВТБ Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, зниження обсягу ліквідності в АТ "ВТБ Банк" спостерігалося вже тривалий час та "було поглиблене рішенням Апеляційного суду м. Києва від 5 вересня 2018 року про блокування активів фінансової установи". Рішення суду "фактично позбавило АТ "ВТБ Банк" можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого у процесі стягнення заставного майна та активів".

У результаті 5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки, повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що ситуація з ліквідністю в АТ "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

"На сьогодні ліквідність банківського сектору становить понад 80 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування", - додали в НБУ.

Нагадаємо, що  5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, "Промінвестбанку" та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з заявою про забезпечення позову колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, які мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.

Відзначимо, що в березні 2018 року президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України. Санкції застосовуються до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк".

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