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Російський ВТБ хоче здати ліцензію дочерного банку в Україні

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 11:28
Фото: ВТБ (РБК-Україна)
Фото: ВТБ (РБК-Україна)

ВТБ Банк хотів би просто піти з України, але спершу повинен заплатити вкладникам

Російський державний банк ВТБ хотів би здати ліцензію дочірнього банку (АТ "ВТБ Банк), але спершу повинен погасити зобов'язання перед вкладниками. Про це повідомив старший віце-президент ВТБ Дмитро П'янов, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"З точки зору потенціалу здачі ліцензії нашим банком в Україні за аналогією з нашим іншим дочірнім "БМ Банком", який успішно здав банківську ліцензію, умовою для здачі банківської ліцензії є виконання всіх своїх зобов'язань перед вкладниками", - сказав він журналістам.

У той же час П'янов стверджує, що не може цього зробити через забезпечення за рішенням суду в Гаазі. "Ми б хотіли це зробити, але сьогоднішнє чинне судове рішення нам цього не дає", - сказав П'янов.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з заявою про забезпечення позову колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, які мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада АТ "ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні.

Національний банк України на початку листопада відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ "БМ Банк" (належить російському ВТБ) і виключив цей банк з державного реєстру банків.

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