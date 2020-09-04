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Российский священник допрашивал украинских военных на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Российский священник на стороне террористической организации "ДНР" участвовал в допросах и пытках украинских военнослужащих на Донбассе. Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В 2014 году священнослужитель одного из храмов Донецка присоединился к так называемому 11-го отдельного мотострелковому полку "Восток" в качестве военного капеллана и полкового священника.

Позже священника повысили до помощника командира по работе с верующими боевиками. Находясь на этой должности священник, кроме участия в допросах и пытках пленных, давал указания по незаконному заключению граждан.

Напомним, в августе контрразведка задержала пророссийского боевика, принимавшего участие в обстреле позиций украинских военных на Донбассе.

Также РБК-Украина писало о задержании боевика так называемого батальона "Восток", принимавшего участие в боях за Донецкий аэропорт.

Кроме того, в СБУ назвали количество пророссийских боевиков, которые добровольно сдались украинским правоохранительным органам.

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