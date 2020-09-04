Російський священник допитував українських військових на Донбасі

Російський священник на боці терористичної організації "ДНР" брав участь у допитах та катуванні українських військовослужбовців на Донбасі. Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У 2014 році священнослужитель одного з храмів Донецька приєднався до так званого 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" як військовий капелан та полковий священик.

Пізніше священника підвищили до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками. Перебуваючи на цій посаді священник, крім участі у допитах та тортурах полонених, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Нагадаємо, у серпні контррозвідка затримала проросійського бойовика, який брав участь в обстрілі позицій українських військових на Донбасі.

Також РБК-Україна писало про затримання бойовика так званого батальйону "Восток", який брав участь у боях за Донецький аеропорт.

Крім того, в СБУ назвали кількість проросійських бойовиків, які добровільно здалися українських правоохоронним органам.