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Російський суд залишив у силі вирок кримчанам Дудці і Бессарабову

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 15:27
Російський суд залишив у силі вирок кримчанам Дудці і Бессарабову
Фото: Дудка та Бессарабії (yalta-24.ru).jpg)

Вони отримали по 14 років колонії суворого режиму

Верховний суд Росії ухвалив вирок жителям Севастополя Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у "справі українських диверсантів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначимо, в квітні підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив місцевих жителів Дудку і Бессарабова до 14 років колонії суворого режиму і штрафів у розмірі 350 тисяч і 300 тисяч рублів відповідно.

"Суд постановив вирок Севастопольського міського суду залишити без змін, апеляційні скарги - без задоволення", - оголосила рішення судова колегія.

Повідомляється, що засідання проходило у закритому режимі у зв'язку з наявністю у справі секретних матеріалів", слухачів допустили лише до оголошення рішення.

Нагадаємо, Дудку і Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а в квітні 2019 засудили до 14 років колонії суворого режиму.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дудці не надавали належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Дудкою, його стан здоров'я погіршувався. У нього виразка шлунка і проблеми в області урології.

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