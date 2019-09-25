Российский суд оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Арестованные крымские активисты остаются в СИЗО до 18 ноября 2019 года.

В ходе заседания суда фигурант дела Вадим Сирук заявил, что с мерой пресечения не согласен и считает обвинение незаконным.

"Я считаю обвинения незаконным и необоснованным в отношении всех подсудимых. Ни я, ни подсудимые, с террористической деятельностью связаны никогда не были", - сказал он.

Вадим Сирук также подчеркнул, что дело сфабриковали бывшие сотрудники СБУ и нынешние сотрудники ФСБ.

"Я считаю, что это предвзятое отношение. Сто процентов государственный заказ, поскольку дело исключительно политическое. Считаю что данное решение и ходатайство по продлению меры пресечения незаконно и подлежит отмене", - подчеркнул активист.

Также арестованный пожаловался на условия содержания в СИЗО, отметив, что они не соответствуют прописанным нормам международного права.

Как сообщало ранее РБК-Украина из России в аннексированный Крым этапировали пятнадцати крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" симферопольской группы.

Также, напомним, что в оккупированном Крыму фигурантов так называемого дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу.