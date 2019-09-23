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Фигурантов дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу

Новости » Общество    23.09.2019 - 17:44
Фигурантов дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

На экспертизу направили пятерых крымских татар

В оккупированном Крыму фигурантов так называемого дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. Об этом говорится в сообщении правозащитников "Крымской солидарности" в Facebook.

По словам адвоката Исляма Велиляева, экспертизу пройдут Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников. До этого подобную процедуру принудительно проходили замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что с территории Российской Федерации на оккупированный полуостров Крым этапировали 15 арестованных крымских татар, которые также фигурируют в деле "Хизб-ут-Тахрир". Отметим, данная организация признана в России экстремисткой и запрещена.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Парламентскую ассамблею Совета Европы усилить давление на Россию для прекращения нарушений прав человека в Крыму. Киев также потребовал немедленно освободить политзаключенных и прекратить применение законодательства России на полуострове.

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