Російський суд залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об’єднання "Кримська солідарність".

Заарештовані кримські активісти залишаються в СІЗО до 18 листопада 2019 року.

У ході засідання суду фігурант справи Вадим Сірук заявив, що з мірою запобіжного заходу не згоден і вважає звинувачення незаконним.

"Я вважаю звинувачення незаконним і необгрунтованим по відношенню до всіх підсудних. Ні я, ні підсудні, з терористичною діяльністю пов'язані ніколи не були", - сказав він.

Вадим Сірук також наголосив, що справу сфабрикували колишні співробітники СБУ та теперішні співробітники ФСБ.

"Я вважаю, що це упереджене ставлення. Сто відсотків державне замовлення, оскільки справа виключно політична. Дане рішення повинно бути відмінено", - наголосив активіст.

Також заарештований поскаржився на умови утримання в СІЗО, зазначивши, що вони не відповідають прописаним нормам міжнародного права.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, з Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" сімферопольської групи.

Також, нагадаємо, що в окупованому Криму фігурантів так званої справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу.