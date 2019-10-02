Российский суд объявил приговор крымскотатарскому блогеру Мемедеминову

Фото: Нариман Мемедемінов (ua.krymr.com)

Мемедеминову присудили 2 года и 6 месяцев заключения

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) в среду, 2 октября, объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил адвокат Эдем Семедляев, его подзащитный, обвиняемый в призывах к терроризму, был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что российская прокуратура обратилась в суд с просьбой назначить крымскотатарскому блогеру Мемедеминову наказание в виде 6 лет колонии. Мемедеминов заявил, что представленные обвинением доказательства "показывают полную несостоятельность уголовного дела".

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму 5 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. На экспертизу были отправлены крымскотатарские активисты Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников. Подобную процедуру проходил и блогер Мемедеминов.

Кроме того, с территории Российской Федерации на оккупированный полуостров Крым этапировали 15 арестованных крымских татар, которые фигурируют в деле "Хизб ут-Тахрир".