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Крымскотатарского журналиста хотят осудить на 6 лет из-за блога в YouTube

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 14:04
Крымскотатарского журналиста хотят осудить на 6 лет из-за блога в YouTube
Фото: Нариман Мемедеминов (ua.krymr.com)

Российские прокуроры просят 6 лет колонии для блогера Наримана Мемедеминова

В пятницу, 27 декабря, на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону российский прокурор Алексей Айдинов попросил назначить шесть лет колонии для крымскоготатарского журналиста и блогера Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Мемедеминова подозревают в якобы публичных призывах к терроризму. Следующее заседание, на котором в рамках прений сторон выступит сам Мемедеминов, назначено на 30 сентября.

Вчера следователи допрашивали обвиняемого, на что он заявил, что представленные обвинением доказательства "показывают полную несостоятельность уголовного дела".

Отметим, что Мемедеминов является крымскотатарским блогером и гражданским журналистом. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Претензии в российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 год. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий, призывами соблюдать нормы ислама, мыслями о российских праздниках.

Напомним, в оккупированном Крыму пятерых фигурантов так называемого дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из России в аннексированный Крым этапировали 15 крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Активистов этапировали для опознания "засекреченным свидетелем".

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