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Російський суд оголосив вирок кримськотатарському блогеру Мемедемінову

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 10:39
Російський суд оголосив вирок кримськотатарському блогеру Мемедемінову
Фото: Наріман Мемедемінов (ua.krymr.com)

Мемедемінову присудили 2 роки і 6 місяців ув'язнення

Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону (Росія) у середу, 2 жовтня, оголосив вирок кримськотатарському журналісту та блогеру Наріману Мемедемінову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, його підзахисний, звинувачений в закликах до тероризму, був засуджений до 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська прокуратура звернулася до суду з проханням призначити кримськотатарському блогеру Мемедемінову покарання у вигляді 6 років колонії. Мемедемінов заявив, що представлені обвинуваченням докази "показують повну неспроможність кримінальної справи".

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Криму п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. На експертизу були відправлені кримськотатарські активісти Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яников. Подібну процедуру проходив і блогер Мемедемінов.

Крім того, з території Російської Федерації на окупований півострів Крим етапували 15 заарештованих кримських татар, які фігурують у справі "Хізб-ут-Тахрір".

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