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Российский суд по делу Сущенко объявил перерыв до 28 марта

НовостиОбщество    27.03.2018 - 12:45
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)

Перерыв суде объявлен до 28 марта до 10:30

Московский городской суд объявил перерыв по делу задержанного украинского журналиста Романа Сущенко до среды, 28 марта. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

"Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, до 10:30", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Фейгин сообщил, что во вторник, 27 марта, арестованный в России украинский журналист Роман Сущенко в Московском городском суде, который начал предварительные слушания по его делу, заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему "шпионаже".

Ранее адвокат заявлял, что Сущенко может быть освобожден в мае. Фейгин отметил, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. 

Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". 

Сущенко может быть освобожден в мае, - адвокат Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко
Теги публикации: Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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