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Сущенко на суде в России не признал вину в "шпионаже"

НовостиОбщество    27.03.2018 - 11:37
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)

Суд в России начал предварительные слушания по делу Сущенко

Арестованный в России украинских журналист Роман Сущенко в Московском городском суде, который начал предварительные слушания по его делу, заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему "шпионаже". Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Процесс по делу Сущенко начался. Роман Сущенко вину не признал в полном объеме", - сообщил Фейгин.

 

 

Напомним, ранее Фейгин в интервью "Радио Свобода" заявил, что Сущенко может быть освобожден в мае.

"12 томов дела - не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то синхронизируется с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - отметил Фейгин.

Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж".

Власти Германии опасаются шпионажа во время ЧМ-2018 в России, - DW Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко
Теги публикации: Марк Фейгин, шпионаж, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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