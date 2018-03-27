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Російський суд у справі Сущенка оголосив перерву до 28 березня

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 12:45
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)
Фото: Роман Сущенко (facebook.com/hromadske.radio)

Перерва суді оголошено до 28 березня до 10:30

Московський міський суд оголосив перерву у справі затриманого українського журналіста Романа Сущенка до середи, 28 березня. Про це повідомив адвокат Сущенко Марк Фейгін Twitter.

"Оголошено перерву в процесі Романа Сущенка до завтра, 28 березня, до 10:30", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фейгін повідомив, що у вівторок, 27 березня, затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко в Московському міському суді, який розпочав попередні слухання у його справі, заявив, що не визнає вину в інкримінованому йому "шпигунстві".

Раніше адвокат заявляв, що Сущенко може бути звільнений у травні. Фейгін зазначив, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучено низку міжнародних посередників.

Сущенко затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Сущенко може бути звільнений у травні, - адвокат Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка
Теги публікації: Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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