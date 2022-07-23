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Российский снаряд прилетел в одну из громад Никопольского района

Фото: российский снаряд прилетел в одну из громад Никопольского района (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Как сообщается, ночью российский снаряд прилетел в одну из громад Никопольского района.

"Все нормально. Никого не задело. Упало на территории одной из общин района", - написал он.

Других подробностей не приводится.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

В связи с чем власти рекомендовали жителям временно переселиться в район, чтобы переждать атаки врага в более безопасном месте.

При этом уже утром стало известно, что этой ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район, выпустив более 20 снарядов.

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Никополь