Российский след: почему миссией ОБСЕ недовольны в Украине

Миссия ОБСЕ на Донбассе (Фото: flickr.com/osce)

В ОБСЕ обвинили Украину в нарушении Минских соглашений в части отвода вооружений. Украинское командование, в свою очередь, упрекнуло специальную мониторинговую миссию организации в предоставлении недостоверной информации.

Это далеко не первый случай, когда украинская сторона высказывает претензии насчет деятельности миссионеров. Некоторые из них угождали в скандалы, демонстрируя антиукраинскую позицию и лояльность к боевикам. Подробнее о причинах неоднозначной оценки работы СММ ОБСЕ – в материале РБК-Украина.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своих отчетах, опубликованных в начале января, фактически обвинила Украину в нарушениях Минских договоренностей.

Миссия зафиксировала украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Оса" на линии разграничения. Это, по оценке наблюдателей, противоречит соглашению по отводу вооружений на Донбассе.

В ответ украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и командование Операции объединенных сил (ООС) отметили, что размещение ЗРК не подпадает под действие Минских договоренностей по отводу вооружений. Там упрекнули миссию в том, что ее команда "продолжает предоставлять недостоверную информацию".

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – заявила украинская сторона.

С оглядкой на Россию

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу с середины 2014 года, прибыв по просьбе украинских властей. Ее задача – беспристрастное наблюдение и отчет за ситуацией в стране, в частности на оккупированных территориях Крыма и Востока. Также СММ должна способствовать диалогу между сторонами конфликта. В ее состав входят невооруженные гражданские наблюдатели из 44 государств-членов ОБСЕ.

Миссию нередко укоряют в чрезмерной инертности и пророссийской позиции. В состав ОБСЕ входит Российская Федерация и часть стран, координирующих с ней свою политику в отношении Украины. Очевидно, что деятельность СММ согласовывается Россией, говорит бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"В таких условиях миссия объективно ограничена в своих действиях. Например, она не посещает оккупированный Крым, имея мандат на всю территорию Украины, поскольку Россия против. Очевидно, у России есть интерес, чтобы в составе СММ работали предвзятые люди. Но говорить о том, что все представители миссии предубежденные, также нельзя", – объясняет РБК-Украина Бабин.

По оценке экс-представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного, cегодня ОБСЕ в большей степени контролируется Россией.

"Кремль за счет коррупционных действий фактически "зашпионил" аппарат ОБСЕ своими резидентами, а миссии – своими представителями. Именно поэтому ее миссии, мягко говоря, очень слабые. Во многих случаях они имитируют выполнение поручений. А тех миссионеров ОБСЕ, кто пытается действовать активно, просто убирают", – рассказывает РБК-Украина дипломат.

По состоянию на декабрь миссия насчитывает 766 иностранных наблюдателей, включая 41 гражданина Российской Федерации. Нет никаких гарантий, что информация, полученная российскими наблюдателями, впоследствии не направляется в ФСБ, отмечает экс-глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказывал уверенность в том, что все россияне в СММ работают на спецслужбы. "Только единственное, чего я не знаю, так это то, работают ли они на одну спецслужбу, или на все вместе", – сказал Климкин в июле 2018 года.

Это заявление появилось на фоне "шпионского" скандала, в который угодила ОБСЕ. Немецкий телеканал ARD выяснил, что внутренние документы СММ, данные о коммуникации тогдашнего первого замглавы миссии Александра Хуга, а также мини-досье на ее членов, вероятно, попали в российскую ФСБ. Предположительно, они были переданы одним из сотрудников мониторинговой миссии.

Впрочем, это не единственный инцидент с участием СММ, имеющий российский след. В 2015 году журналисты ТСН установили, что в ее составе числится офицер главного разведуправления РФ Максим Удовиченко. Телеканал продемонстрировал видео, на котором он навеселе агитировал местных жителей за "русский мир", называя Украину "сранью". Впоследствии ОБСЕ уволило Удовиченко за пьянство.

Несколько лет назад в сети появилось фото представителей миссии на свадьбе дочери луганского боевика Владимира Тимофеева, известного как "Стахановский Бабай". Тогда в СММ извинились за инцидент и сообщили, что больше не сотрудничают с оскандалившимися наблюдателями.

В августе прошлого года миссия была вынуждена попрощаться с еще одним российским наблюдателем Николаем Алексеевым. Медиа обнаружили его публикации в Facebook, в которых он, среди прочих пророссийских постов, желал смерти "поганым" украинцам и прославлял "шахтеров ЛНР и ДНР".

В биографии очень многих миссионеров из других стран также прослеживается связь с Россией, включая "верхушку" СММ, отмечает Бессмертный. По его словам, некоторые представители миссии, участвовавшие в Минском процессе, ранее работали в России и входили в наблюдательные советы крупных российских компаний.

"В составе миссии, безусловно, есть люди, преданные своему делу. Например, бывший председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. Но были и другие, например, Александр Хуг, у которого жена – россиянка. Я ничего против этого не имею, но неужели не нашлось майора или полковника, у которого не было бы каких-либо связей с Россией, чтобы возглавить эту миссию?" – рассуждает Бессмертный.

Между прочим, в октябре 2018 года благодаря своим неоднозначным высказываниям Хуг также напоролся на критику украинских властей и общественности. В интервью Foreign Policy он заявил, что ОБСЕ "не увидела прямых доказательств" российского вмешательства на Донбассе.

Но в то же время, по его словам, миссия фиксировала конвои, пересекающие границу Украину в районах, где нет официальных пунктов пропуска, а также людей с опознавательными знаками российской армии. Позже издание исправило интервью, удалив из него скандальные фразы. Cам Хуг уточнил, что опубликованный текст не отражал его точку зрения.

В рамках дозволенного

ОБСЕ не впервые замечает то, что не подпадает под решения Минского процесса, и очень часто не замечает всего того, что делалось Россией и ее войсками на территории оккупированного Донбасса, говорит Роман Бессмертный. Случай в начале января – только один из многих.

"Если даже посмотреть на те дефиниции, которые ОБСЕ использует в отчетах по мониторингу российско-украинской войны, то вы сразу увидите, что это игра на российскую сторону. Те термины, которые используются в этих отчетах, полностью ложатся в нарративы, сформированные под действием Кремля. Прочитав их отчеты, складывается впечатление, что Россия не является стороной этой войны", – считает дипломат.

Также есть большой вопрос по поводу контроля ОБСЕ на морском пространстве, что предусмотрено ее мандатом, уточняет Борис Бабин. По его словам, сейчас миссия эту функцию не выполняет из-за позиции некоторых представителей ОБСЕ, не желающих вступать в конфронтацию с россиянами.

Вместе с тем в "Слуге народа" отмечают, что любые выводы ОБСЕ будут вызывать замечания и критику.

"Мы видим, насколько критично к этой структуре относятся украинцы, возможно, не понимая, что ОБСЕ пришло сюда не воевать, не защищать нашу территориальную целостность, а просто засвидетельствовать ситуацию на линии фронта", – сказал в интервью РБК-Украина руководитель иностранного комитета парламента Богдан Яременко (СН).

СММ ОБСЕ – единственное мерило прогресса и безопасности ситуации на Востоке, которое признают все стороны, нравится это кому-то или нет, объяснил изданию министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В то же время, пользуясь этой безальтернативностью, многие миссионеры достаточно халатно подходят к своей работе, полагает Анна Гопко.

"Даже расспросив местных жителей, вы услышите, что эта миссия – это люди, разъезжающие на дорогих автомобилях и живущие в свое удовольствие. Помню, несколько лет назад делегация парламента Великобритании отправилась на Восток и там, среди прочего, хотела пообщаться с представителями миссии. Но приехав к их офису в пять часов дня, они увидели, что он уже закрыт", – рассказывает Гопко.

Она приводит и другой пример: "Когда моя подруга, волонтер, попав под обстрел, в три часа дня приехала в офис ОБСЕ в Северодонецке, чтобы зафиксировать случай, то там никого не было. Правда, после того, как я начала писать посты в Facebook, они начали реагировать и вышли на коммуникацию".

Украинская сторона неоднократно настаивала, чтобы СММ начала мониторинг 24/7, однако эти призывы пока не были услышаны. Круглосуточный контроль, в частности, был условлен лидерами "нормандской четверки" во время последней встречи в Париже.

Нельзя списывать со счетов и другие факторы, которые влияют на эффективность работы СММ. Во-первых, все попытки миссии получить полный беспрепятственный доступ для наблюдения за неподконтрольной частью границы Украины с Россией остались без результата. Ее туда попросту не допускают и, разумеется, не с украинской стороны.

Кроме того, патрули миссии не всегда могут свободно перемещаться на территории Донбасса, а потому не всегда доезжают к местам происшествий для их фиксации. Часто это объясняется угрозами со стороны боевиков или даже обстрелами их авто. Нередко террористы ОРДЛО не пропускают их через блокпосты.

Так или иначе, миссия вынуждена действовать в пределах, дозволенных всеми странами, включая Россию, говорит Бабин. По его оценке, деятельность СММ можно в целом назвать полезной для Украины, поскольку ее сведения используются в международных судах и переговорных площадках.

"В условиях войны мы сами обеспечили ситуацию, когда в стране масса иностранных офицеров собирают информацию и иногда действуют в интересах собственных правительств. Но можно ли без этого обойтись? Вряд ли, потому что у нас война", – резюмирует Бабин.