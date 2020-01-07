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ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 12:38
ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает
Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (flickr.com/osce)

Миссия ОБСЕ зафиксировала украинские ЗРК "Оса" на линии разграничения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что в отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничение зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня отмечает, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.

"Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что на оккупированном Донбассе боевик на передовой расстрелял бойцов своей роты. Инцидент произошел 6 января в населенном пункте Куликово Донецкой области. По информации разведки, боевик находился в состоянии наркотического опьянения.

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