Российский самолет сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

В Харькове вражеские самолеты сбросили бомбы на военный городок. В результате погибли четверо военных НГУ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
В частности, вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 5 марта.
В результате погибли четверо военнослужащих. Есть раненые.
Бойцы бригады расчищают завалы.
"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до победы!". - говорится в сообщении.
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