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Российский самолет сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

Автор: Татьяна Самарук

В Харькове вражеские самолеты сбросили бомбы на военный городок. В результате погибли четверо военных НГУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

В частности, вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 5 марта.

В результате погибли четверо военнослужащих. Есть раненые.

Бойцы бригады расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до победы!". - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету.

Также мы писали, что в Ирпени оккупанты взорвали железнодорожные пути во время эвакуации людей.

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Харьков