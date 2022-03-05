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В Ирпене оккупанты взорвали железнодорожные пути во время эвакуации людей: появились фото

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Суббота 05 марта 2022 18:32
В Ирпене оккупанты взорвали железнодорожные пути во время эвакуации людей: появились фото Фото: Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

В Ирпене днем, в субботу, 5 марта взорвали железнодорожные пути. Появилось леденящее фото – внизу под железнодорожным мостом собрались мирные жители.

Об этом на странице Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она опубликовала ужасающее фото.

"Ирпень сегодня. Возле Киева. Россияне взорвали железнодорожные пути во время эвакуации мирного населения", - подписала она красноречивое фото.

В Ирпене оккупанты взорвали железнодорожные пути во время эвакуации людей: появились фото

Взорванный железнодорожный мост в Ирпене (www.facebook.com/m.bezuhla)

Ранее мы уже писали о том, что российские оккупанты подорвали железнодорожные пути. В связи с этим сошли два вагона эвакуационного поезда.

Также мы писали, что 206-й батальон территориальной обороны эвакуировал жителей Ирпеня, Бучи и окрестностей. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются и супруги Порошенко.

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