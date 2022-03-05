Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram .

Он мощного взрыва на небе появилась яркая вспышка.

На видео видно, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над городом Краматорск.

Ранее мы сообщали, что украинские военные под Краматорском сбили шестой российский самолет.

Также мы писали, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

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