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Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтийским морем

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 02:15
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтийским морем
Фото: Typhoon (из открытых источников)

Истребители Typhoon были подняты с базы в Эстонии

Истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты с базы "Эмари" в Эстонии для перехвата двух российских Су-30 над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение британского Минобороны в Twitter.

В оборонном ведомстве Великобритании отмечают, что перехват пролетавших над Балтийским морем истребителей Су-30 России был выполнен "на профессиональном уровне".

Британские истребители Typhoon находятся в Эстонии в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств.

Напомним, 8 августа истребители Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27. В операциях по перехвату были задействованы британские истребители, базирующиеся на шотландской базе Лоссимут и эстонской базе.

Ранее в тот же день военные истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.

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Новости Украины Российская ФедерацияВеликобританияистребителиБалтийское море
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