Російський літак порушив кордон Естонії

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У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії був викликаний посол Росії, якому була вручена відповідна нота

Російський літак Ту-154 порушив повітряний простір Естонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нан сайт Сил оборони Естонії.

Як зазначається, на повітряному судні був вимкнений транспондер, але літак не вступав у радіоконтакт з естонськими диспетчерськими службами та не надавав польотний план.

"Вранці, 25 жовтня, Ту-154 Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації увійшов в повітряний простір Естонії без дозволу", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що у зв'язку з інцидентом в Міністерство закордонних справ Естонії був викликаний посол Росії, якому була вручена відповідна нота. Також уточнюється, що дане порушення повітряного кордону Естонії російським літаком було вже третьою в цьому році.

Нагадаємо, раніше винищувачі бельгійських військово-повітряних сил здійснили перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 Blackjack у повітряному просторі НАТО.

Крім того, винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Великобританії були підняті з бази "Емари" в Естонії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.