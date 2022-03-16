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Швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает инвестиции в Россию

Новина українською →
Швейцария, Среда 16 марта 2022 15:49
Швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает инвестиции в Россию Фото: швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает инвестиции в Россию (flickr.com.americanidle)
Автор: Мария Кучерявец

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG заявила о приостановке инвестиций и коммерческой деятельности в России. Решение было принято в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsches Arzteblatt.

"Мы приняли решение приостановить все инвестиции в Россию и остановить всю коммерческую и маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организованные нами или сторонними организациями. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пациенты во всех странах, где работает Novartis, имели доступ к лекарствам. В то же время мы тщательно соблюдаем новые международные санкции против РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании объявили, что пожертвуют Украине три миллиона долларов и необходимые лекарства, речь идет, в частности, об антибиотиках.

Напомним, недавно в украинском Минздраве призвали фармацевтические компании уйти с рынка РФ.

Также стало известно, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также поставки лекарств.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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