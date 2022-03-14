Кулеба призвал мир бойкотировать компании, которые не ушли из России: список

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на войну России против Украины ряд компаний все еще продолжают работать на российском рынке. Он призвал мир бойкотировать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с рынка РФ и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 - ограничили работу частично. Мы этим не довольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры, будем дожимать... Есть ряд крупных компаний, которые не ушли из России", - отметил Кулеба.

Список компаний

По его словам, речь идет о:

Leroy Merlin, Ашан, Spar (торговая отрасль),

Pirelli, Bridgeston (автотовары),

Accor, InterContinental (гостиницы),

Honeywell, Mohawk Industries, Arconic (сфера машиностроения),

Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo (косметика),

Philip Morris International (табачные изделия)

Papa John's Pizza, КЕЛОК (рестораны),

Bayer (медицина),

Райффайзен Банк OTP Bank Group, Citibank, UniGroup, Sanpaolo (банки).

"Я призываю их покинуть рынок как можно быстрее. А остальные правительства и потребители - бойкотировать их", - призвал Кулеба.