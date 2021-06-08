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Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию

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Украина, Вторник 08 июня 2021 02:40
Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию Фото: Дмитрий Гудков, екс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер (facebook.com/dgudkov)
Автор: Наталья Скороход

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого недавно арестовали в Москве, рассказал о своих намерениях вернуться на Родину. Это произошло после того, как экс-депутат Госдумы РФ прилетел в Украину, бежав от преследований.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Гудков в комментарии изданию в Киеве, он хочет вернуться в Россию.

"Я хочу вернуться в Россию. Это своего рода временное отступление, чтобы собраться с силами и двинуться дальше ... в бой", - сказал Гудков.

Он отметил, что если бы не уехал, то начались бы репрессии против него и его семьи.

"Я думал, что не готов жертвовать жизнями и здоровьем своих родственников, друзей и союзников ради гипотетического прихода к власти в 2024 году", - сказал он, имея в виду следующие президентские выборы в России.

Также он обвинил Кремль в подавлении оппозиции с целью лишить независимых кандидатов возможности участвовать в парламентских выборах.

Он также добавил, что не знает, когда сможет вернуться на Родину.

"Непонятно, как будет развиваться ситуация после выборов, на которые не допустили почти всех видных критиков режима", - объясняет Гудков.

Напомним, что недавно в России арестовали оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Его обвиняют в неуплате долга за аренду и могут посадить на 5 лет.

После освобождения он бежал из России и прилетел в Киев. Он заявил, что уехал из-за преследования российских властей.

Также известно, что Гудков намерен попасть в Болгарию. Там живут его родственники. Пока что жить он планирует у них.

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