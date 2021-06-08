Российский оппозиционер Гудков рассказал, вернется ли в Россию

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого недавно арестовали в Москве , рассказал о своих намерениях вернуться на Родину. Это произошло после того, как экс-депутат Госдумы РФ прилетел в Украину, бежав от преследований.

Как отметил Гудков в комментарии изданию в Киеве, он хочет вернуться в Россию.

"Я хочу вернуться в Россию. Это своего рода временное отступление, чтобы собраться с силами и двинуться дальше ... в бой", - сказал Гудков.

Он отметил, что если бы не уехал, то начались бы репрессии против него и его семьи.

"Я думал, что не готов жертвовать жизнями и здоровьем своих родственников, друзей и союзников ради гипотетического прихода к власти в 2024 году", - сказал он, имея в виду следующие президентские выборы в России.

Также он обвинил Кремль в подавлении оппозиции с целью лишить независимых кандидатов возможности участвовать в парламентских выборах.

Он также добавил, что не знает, когда сможет вернуться на Родину.

"Непонятно, как будет развиваться ситуация после выборов, на которые не допустили почти всех видных критиков режима", - объясняет Гудков.