Російський опозиціонер Гудков розповів, чи повернеться в Росію

Російський опозиціонер Дмитро Гудков, якого нещодавно заарештували в Москві , розповів про свої наміри повернутися на Батьківщину. Це сталося після того, як екс-депутат Держдуми РФ прилетів в Україну, тікаючи від переслідувань.

Як зазначив Гудков у коментарі виданню в Києві, він хоче повернутися в Росію.

"Я хочу повернутися в Росію. Це свого роду тимчасовий відступ, щоб зібратися з силами і рушити далі... у бій", - сказав Гудков.

Він зазначив, що якби не поїхав, то почалися б репресії проти нього та його сім'ї.

"Я думав, що не готовий жертвувати життями і здоров'ям своїх родичів, друзів і союзників заради гіпотетичного приходу до влади у 2024 році", - сказав він, маючи на увазі наступні президентські вибори в Росії.

Також він звинуватив Кремль у придушенні опозиції з метою позбавити незалежних кандидатів можливості брати участь у парламентських виборах.

Він також додав, що не знає, коли зможе повернутися на Батьківщину.

"Незрозуміло, як буде розвиватися ситуація після виборів, на які не допустили майже всіх видних критиків режиму", - пояснює Гудков.