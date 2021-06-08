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Російський опозиціонер Гудков розповів, чи повернеться в Росію

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 02:40
Російський опозиціонер Гудков розповів, чи повернеться в Росію Фото: Дмитро Гудков, екс-депутат Держдумы РФ, опозиціонер (facebook.com/dgudkov)
Автор: Наталья Скороход

Російський опозиціонер Дмитро Гудков, якого нещодавно заарештували в Москві, розповів про свої наміри повернутися на Батьківщину. Це сталося після того, як екс-депутат Держдуми РФ прилетів в Україну, тікаючи від переслідувань.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Гудков у коментарі виданню в Києві, він хоче повернутися в Росію.

"Я хочу повернутися в Росію. Це свого роду тимчасовий відступ, щоб зібратися з силами і рушити далі... у бій", - сказав Гудков.

Він зазначив, що якби не поїхав, то почалися б репресії проти нього та його сім'ї.

"Я думав, що не готовий жертвувати життями і здоров'ям своїх родичів, друзів і союзників заради гіпотетичного приходу до влади у 2024 році", - сказав він, маючи на увазі наступні президентські вибори в Росії.

Також він звинуватив Кремль у придушенні опозиції з метою позбавити незалежних кандидатів можливості брати участь у парламентських виборах.

Він також додав, що не знає, коли зможе повернутися на Батьківщину.

"Незрозуміло, як буде розвиватися ситуація після виборів, на які не допустили майже всіх видних критиків режиму", - пояснює Гудков.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії заарештували опозиціонера і колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова. Його звинувачують у несплаті боргу за оренду і можуть посадити на 5 років.

Після звільнення він втік з Росії і прилетів до Києва. Він заявив, що поїхав через переслідування російської влади.

Також відомо, що Гудков має намір потрапити до Болгарії. Там живуть його родичі. Поки що жити він планує у них.

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