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В России задержали еще одного оппозиционера: могут посадить на 5 лет

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Россия, Среда 02 июня 2021 02:07
В России задержали еще одного оппозиционера: могут посадить на 5 лет Фото: Дмитрий Дудков (facebook.com/dgudkov)
Автор: Наталья Скороход

В России задержан политик и оппозиционер Дмитрий Гудков. Его могут лишить свободы на 5 лет за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пока что известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в "причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - сказал источник изданию.

Еще один источник сообщил, что допрос Гудкова сейчас продолжается. Сам оппозиционер не признает свою вину, однако по статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы Гудкова, подтвердил информацию о том, что политик стал подозреваемым по делу и задержан на двое суток.

Ранее у оппозиционера и его родственников прошла серия обысков. Адвокат Гудкова Сергей Бадамшин сообщил, что уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. По его словам, потерпевшая сторона - департамент городского имущества, который является собственником помещения.

Отметим, что на странице Гудкова подтверждается информация об аресте. Также там уточняется, что кроме Гудкова ГСУ МВД задержало и его тетю.

Напомним, в аэропорту Санкт-Петербурга силовики сняли с самолета оппозиционера "Открытой России". Им оказался экс-исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров

Ранее сообщалось, что в России против Навального открыли уже третье уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи.

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