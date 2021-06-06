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Российский оппозиционер Гудков покинул РФ из-за преследования. Он прибыл в Украину

Автор: Юлия Струк

Оппозиционер, бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда. Он прибыл в Украину.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры... Мое решение (покинуть страну, - ред.) поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - отметил политик.

Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что получил предупреждение от нескольких источников о том, что если не уедет из России, уголовное дело "будет продолжено вплоть до ареста".

Гудков связывает свое уголовное преследование с попыткой не допустить его к участию в предстоящих выборах в Госдуму.

При этом российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник пишет, что Гудкова после отъезда огласят в розыск.

"Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста", - отметил собеседник.

Источник также сообщил, что Гудков пересек границу России и Украины через международный автомобильный пункт пропуска "Троебортное-Бачевск".

Напомним, в начале июня в РФ задержали политика и оппозиционера Дмитрия Гудкова. Его могут лишить свободы на 5 лет за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Как писало РБК-Украина, в аэропорту Санкт-Петербурга силовики сняли с самолета оппозиционера "Открытой России". Им оказался экс-исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Ранее сообщалось, что в России против Навального открыли уже третье уголовное дело.

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