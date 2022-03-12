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Российский истребитель уничтожен в Харьковской области

Автор: Мария Кучерявец

В Изюмском районе Харьковской области ВСУ ликвидировала российский истребитель. Самолет врага уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня около 12:00 в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - написал он.

Новость дополняется...

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ХарьковВойна России против Украины