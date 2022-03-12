ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 18:49
ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью Фото: Уничтоженный российский вертолет (t.me/UkraineNow)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска продолжают уничтожать воздушные силы России в небе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram

Два вертолета оккупантов сбили над Херсонской областью близ Скадовска. Один из российских пилотов выжил, его увезли в больницу.

В общем, ситуацию в Херсонской области остается сложной. В частности, исполком Генического городского совета подал в отставку из-за невозможности работать в режиме оккупации.

К слову, с начала войны Вооруженные силы уничтожили вражескую технику ориентировочно на 5 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит