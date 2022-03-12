ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью

Украинские войска продолжают уничтожать воздушные силы России в небе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию от советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram

Два вертолета оккупантов сбили над Херсонской областью близ Скадовска. Один из российских пилотов выжил, его увезли в больницу.

В общем, ситуацию в Херсонской области остается сложной. В частности, исполком Генического городского совета подал в отставку из-за невозможности работать в режиме оккупации.